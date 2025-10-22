Los EAU impulsan en Ginebra la diplomacia del agua y la construcción de paz de cara a la Conferencia de la ONU de 2026

GINEBRA, 22 de octubre de 2025 (WAM) — Abdulla Balalaa, viceministro de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad, encabezó la participación de los Emiratos Árabes Unidos en una serie de reuniones de alto nivel en Ginebra destinadas a reforzar la cooperación mundial en materia de agua, resiliencia climática y construcción de paz, como parte de los preparativos del país para copresidir en 2026 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.

El 16 de octubre, Balalaa intervino en el panel «Reiniciar el sistema internacional de peacebuilding: un llamamiento a la hidrodiplomacia», celebrado durante la 12.ª Semana de la Paz de Ginebra. La sesión reunió a responsables internacionales para analizar el papel de la cooperación en torno al agua como motor de paz, estabilidad y reforma del multilateralismo.

En su intervención, Balalaa subrayó la importancia de la diplomacia del agua como catalizador de la colaboración regional e internacional, y remarcó el compromiso de los EAU con el multilateralismo y la responsabilidad compartida ante los retos hídricos globales. «Hablar de agua en una Semana de la Paz —y no en una Semana del Agua— envía un mensaje poderoso: el agua está en el corazón de la paz y la cooperación», afirmó.

Durante su visita oficial, Balalaa mantuvo además encuentros bilaterales con líderes y socios clave de los ámbitos del agua y el clima, entre ellos Cheikh Tidiane Dieye, ministro de Agua y Saneamiento de Senegal; Kamal Kishore, representante especial del secretario general de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres; Musonda Mumba, secretaria general del Convenio de Ramsar sobre los Humedales, y Mark Zeitoun, director general del Geneva Water Hub. Las conversaciones se centraron en fortalecer la cooperación sobre recursos hídricos compartidos, tejer alianzas institucionales y coordinar contribuciones prácticas de cara a la conferencia de 2026.

El 17 de octubre, el viceministro presidió una mesa redonda liderada por los EAU con expertos y actores con sede en Ginebra para avanzar en los preparativos de la cita de 2026. El debate se orientó a aprovechar la experiencia única de la ciudad para identificar aportaciones y alianzas concretas y promover un diálogo inclusivo y orientado a la acción. Los resultados se plasmarán en un próximo documento de síntesis —«Aportaciones de Ginebra a 2026»— que alimentará el proceso preparatorio de la conferencia y reafirmará el compromiso emiratí con la cooperación y la resiliencia hídricas.

«La diplomacia del agua es diplomacia de paz: vincula las esferas humanitaria, de desarrollo y del agua para prevenir crisis y construir resiliencia. El ecosistema único de Ginebra —que abarca instituciones humanitarias, medioambientales y de peacebuilding— puede traducir la política del agua en impacto real. La Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026 será una plataforma transformadora e inclusiva que acelerará la acción global y reforzará la colaboración intersectorial», señaló Balalaa.

Los EAU siguen promoviendo su compromiso con la seguridad hídrica mundial, la cooperación multilateral y el desarrollo sostenible, aprovechando plataformas internacionales para impulsar la acción colectiva de cara a la Conferencia del Agua de 2026.