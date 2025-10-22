El equipo de vela de Abu Dabi logra seis medallas en la Mussanah Sailing Week de Omán

MASCATE, 22 de octubre de 2025 (WAM) — El equipo de vela de Abu Dabi cerró su participación en la Mussanah Sailing Week 2025 con seis medallas en distintas categorías, tras las destacadas actuaciones de los regatistas emiratíes, que mostraron su nivel y competitividad entre más de un centenar de participantes de la región y de otros países.

Abdullah Al Zubaidi se hizo con el oro en ILCA 4, mientras que Marwa Al Hammadi ganó el oro en la división femenina de ILCA 4 y Al Yazia Al Hammadi obtuvo la plata en la misma clase.

En ILCA 7, Mohammed Al Hammadi logró la medalla de plata tras una actuación sólida y regular durante las regatas. Por su parte, Khalifa Al Rumaithi consiguió el bronce en la clase Optimist y otro bronce en la prueba por equipos de esa categoría.

Khalifa Al Suwaidi, director de la Academia de Deportes Marinos de Abu Dabi del Club de Deportes Marinos de Abu Dabi, elogió el triunfo del equipo y afirmó que los resultados reflejan el importante progreso de los programas de formación y desarrollo de la academia.

Al Suwaidi añadió que la participación en la Mussanah Sailing Week se enmarca en el plan estratégico para preparar a una nueva generación de regatistas emiratíes capaces de competir a nivel internacional, y subrayó que el contacto con distintas escuelas de vela mejora tanto el rendimiento técnico como el físico.

La Mussanah Sailing Week está considerada uno de los eventos marítimos más destacados de la región, al combinar competición, formación y actividades culturales.