Fahim Al Qasimi: el PIB de Sharjah creció un 8,4 % en 2024

SHARJAH, 22 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Fahim bin Sultán Al Qasimi, presidente del Departamento de Relaciones Gubernamentales de Sharjah, subrayó la importancia de acoger conferencias y foros de inversión para una economía del emirato en plena expansión.

La economía de Sharjah registró en 2024 un crecimiento del 8,4 %, muy por encima de la media mundial, del 3 %, lo que confirma al emirato como un destino atractivo para la inversión y con alta calidad de vida para quienes apuestan por establecerse allí.

Durante el Sharjah Investment Forum, que comenzó el miércoles y se celebra durante dos días, Al Qasimi señaló que las inversiones actuales se concentran principalmente en el sector inmobiliario. Añadió que otras áreas, como el transporte y el almacenamiento, también experimentan un avance notable, con un incremento del 10 %.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), el responsable destacó que Sharjah, siguiendo las directrices de Su Alteza el jeque doctor Sultán bin Mohamed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, lleva años trabajando para crear un entorno integral para sus residentes: construcción de viviendas, acceso a educación de calidad —en escuelas y universidades— y el desarrollo de infraestructuras necesarias para el florecimiento empresarial.

De cara al próximo año, con la puesta en marcha de Etihad Rail, el Aeropuerto de Sharjah desempeñará un papel clave en la mejora de las opciones de transporte, junto con los puertos del emirato, añadió.