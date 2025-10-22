El ministro de Justicia de los EAU se reúne con su homóloga belga para reforzar la cooperación judicial

BRUSELAS, 22 de octubre de 2025 (WAM) — Abdullah bin Sultán Al Nuaimi, ministro de Justicia de los Emiratos Árabes Unidos, se reunió con Annelies Verlinden, ministra de Justicia del Reino de Bélgica, durante una visita oficial a Bruselas el 21 de octubre de 2025. El encuentro se centró en fortalecer la cooperación judicial bilateral y en abordar la delincuencia transfronteriza e internacional —incluidos el crimen organizado, la ciberdelincuencia y otros delitos graves— que exigen una estrecha coordinación internacional.

En una declaración conjunta, ambos ministros reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho y los principios de la justicia internacional. Señalaron que la criminalidad transfronteriza sigue planteando retos significativos para la seguridad nacional e internacional, y subrayaron el papel esencial de la cooperación judicial para enfrentarlos. Las partes coincidieron en la importancia de contar con marcos jurídicos sólidos, de la asistencia jurídica mutua y del intercambio ágil de información entre autoridades competentes.

La ministra Verlinden dio la bienvenida a la visita y expresó su reconocimiento a los esfuerzos continuados de los Emiratos Árabes Unidos para impulsar la colaboración judicial bilateral. Elogió el enfoque proactivo de las instituciones judiciales y policiales emiratíes frente al crimen transnacional, y destacó la relevancia de mantener una cooperación sostenida sobre la base de los acuerdos bilaterales e instrumentos internacionales vigentes.

Por su parte, el ministro Al Nuaimi reiteró el compromiso de los Emiratos con el fortalecimiento de la cooperación jurídica con Bélgica y con la comunidad internacional en su conjunto. Subrayó que la lucha contra el crimen transnacional se refuerza mediante la coordinación operativa, la confianza mutua y la constancia entre sistemas legales. Indicó, además, que desde la firma del acuerdo de extradición entre ambos países en diciembre de 2021 —en vigor desde noviembre de 2022— los EAU han completado la extradición de 14 personas a Bélgica, mientras que el Reino de Bélgica extraditó a una persona a los EAU el 24 de abril de 2025.

Al Nuaimi trasladó asimismo su agradecimiento a la ministra Verlinden por la estrecha cooperación entre ambos ministerios y destacó la solidez, profesionalidad e integridad del sistema judicial belga. Subrayó que esta colaboración constituye un modelo de asociación eficaz al servicio de la justicia y del Estado de derecho.

Los ministros confirmaron su voluntad de seguir trabajando de forma conjunta, incluso a través del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Judiciales, para dar seguimiento a los casos en curso y reforzar la preparación frente a desafíos futuros. También abordaron vías para intensificar la cooperación mediante iniciativas bilaterales —nuevas y existentes— destinadas a mejorar la coordinación entre sus respectivas instituciones.

Ambas partes expresaron su interés común en promover el intercambio de conocimientos, la formación y el desarrollo de capacidades entre los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bélgica, con el objetivo de incrementar la eficiencia y la eficacia de sus sistemas judiciales.

El encuentro concluyó con la determinación compartida de consolidar los avances logrados y continuar trabajando para fortalecer los instrumentos legales y los vínculos institucionales necesarios para combatir el delito transfronterizo y garantizar la justicia y la seguridad en ambas naciones. Acordaron celebrar su próxima reunión en los Emiratos Árabes Unidos.