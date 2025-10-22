Una delegación comercial de los EAU visita Bursa para reforzar la cooperación alimentaria con Turquía

BURSA (Turquía), 22 de octubre de 2025 (WAM) — La Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Ankara, en cooperación con la Cámara de Comercio e Industria de Bursa (BTSO), organizó una visita de una delegación comercial emiratí con el objetivo de impulsar la cooperación comercial y fomentar inversiones en el ámbito de la seguridad alimentaria entre ambos países.

La delegación estuvo integrada por representantes de la Asociación de Franquicias de los EAU, la Cámara de Comercio e Industria de Fujairah y otras empresas e instituciones emiratíes. Las compañías mantuvieron reuniones bilaterales con unas 25 firmas turcas de diversos subsectores alimentarios para explorar oportunidades de suministro, inversión y fabricación conjunta.

La visita incluyó además recorridos por varias fábricas turcas especializadas en la industria alimentaria y en productos ecológicos, con el fin de conocer sus líneas de producción y estándares de calidad.

Saeed Al Dhaheri, embajador de los EAU en la República de Turquía, subrayó que la iniciativa se enmarca en las estrechas relaciones bilaterales y refleja el compromiso emiratí de ampliar sus alianzas económicas y reforzar la seguridad y la estabilidad alimentarias en cooperación con Turquía. También elogió el papel de la BTSO en la organización del programa y las contribuciones positivas de las empresas participantes.