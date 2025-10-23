Fátima bint Mubarak recibe a la esposa del presidente de Serbia

ABU DABI, 22 de octubre de 2025 (WAM) — La jequesa Fátima bint Mubarak, «Madre de la Nación», presidenta de la Unión General de Mujeres (GWU), del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia y presidenta suprema de la Fundación para el Desarrollo de la Familia (FDF), recibió en el Palacio Al Bahr, en Abu Dabi, a Tamara Vučić, esposa del presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vučić, de visita en los Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro repasó las relaciones entre ambos países y pueblos, y las vías para desarrollarlas en beneficio de los intereses mutuos, así como los mecanismos de cooperación entre las organizaciones de mujeres de las dos naciones con el fin de promover el empoderamiento femenino y reforzar la estabilidad familiar.

Al inicio de la reunión, la jequesa Fátima dio la bienvenida a Tamara Vučić y expresó su deseo de que la visita contribuya a intensificar la cooperación y el intercambio de experiencias en materia de asuntos de la mujer entre los Emiratos Árabes Unidos y Serbia.

Subrayó que, bajo el liderazgo de los EAU, las mujeres ocupan un papel central en el proceso de desarrollo integral del país y han demostrado su capacidad para contribuir de forma efectiva a la construcción y el progreso de la nación.

Añadió que la cooperación entre las instituciones de carácter femenino, social y de desarrollo de ambos países fortalecerá la asociación bilateral y respaldará los esfuerzos conjuntos para empoderar a las mujeres, proteger a las familias y promover los valores de la paz y la convivencia entre naciones.

Por su parte, Tamara Vučić expresó su profundo reconocimiento a la «Madre de la Nación» y elogió sus iniciativas pioneras en favor del apoyo y el empoderamiento de las mujeres, así como su influencia en el fortalecimiento de la familia y la protección de la infancia. Destacó los notables logros de las emiratíes, que han accedido a puestos de liderazgo en diversos ámbitos.

Asimismo, manifestó su interés en ampliar la cooperación entre los dos países en empoderamiento femenino, apoyo a la familia y protección de la infancia, mediante el intercambio de experiencias y el desarrollo de programas conjuntos que impulsen el papel de la mujer en la sociedad y refuercen la estabilidad familiar. Subrayó que la alianza entre las organizaciones de mujeres de los EAU y de Serbia abrirá nuevas perspectivas de cooperación humanitaria y de desarrollo entre ambas naciones amigas.

La jequesa Fátima bint Mubarak ofreció una cena en honor de Tamara Vučić.

Al encuentro y al banquete asistieron varias jequesas y responsables femeninas.