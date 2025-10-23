Los EAU participan en la reunión del comité de subsecretarios de Transporte del CCG en Kuwait

KUWAIT, 23 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos, representados por el Ministerio de Energía e Infraestructura (MoEI), participaron en la 27.ª reunión del Comité de Subsecretarios de los Ministerios de Transporte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), celebrada en Kuwait.

Al encuentro asistieron delegaciones oficiales de distintos países del CCG y representantes de la Secretaría General.

La delegación emiratí estuvo encabezada por el jeque Nasser Al Qasimi, subsecretario adjunto para la Regulación de Infraestructuras del MoEI.

Al Qasimi subrayó el interés de los EAU en respaldar los esfuerzos del CCG para reforzar la integración del Golfo en el sector del transporte, contribuyendo al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la cohesión económica y social entre los Estados miembros.

Apuntó que el sector del transporte en los países del CCG vive una fase de gran desarrollo, impulsada por visiones y estrategias nacionales ambiciosas, con proyectos clave como la red ferroviaria del Golfo y la transición hacia sistemas de transporte inteligentes y sostenibles que mejoren la eficiencia, reduzcan emisiones y se alineen con las aspiraciones de la región de un futuro más próspero y sostenible.

La agenda de la reunión incluyó 25 puntos, entre ellos el seguimiento de la aplicación de decisiones previas; el examen de los informes de los comités técnicos de transporte terrestre, marítimo y aéreo; la revisión del proyecto de creación del Centro del Golfo para Estudios de Tráfico; el plan operativo para 2026, y las vías para reforzar la cooperación internacional con organismos regionales y mundiales pertinentes.

Durante el encuentro se hizo hincapié en la importancia de mantener los esfuerzos conjuntos para unificar políticas y legislación y para intercambiar experiencias, con el objetivo de consolidar la posición del CCG como polo mundial de referencia en servicios de transporte y logística.