Educación busca estrechar la cooperación con Finlandia

HELSINKI, 23 de octubre de 2025 (WAM) — Una delegación del Ministerio de Educación (MoE), encabezada por Tariq Al Hashimi, subsecretario adjunto para el sector de Operaciones Escolares (Dubái y Emiratos del Norte), realizó una visita oficial a la República de Finlandia para explorar vías de refuerzo de la cooperación educativa entre ambos países.

La visita se enmarca en los esfuerzos del ministerio por fortalecer la competitividad del sistema educativo nacional y mejorar los resultados de aprendizaje.

El objetivo fue impulsar la asociación educativa EAU-Finlandia. La delegación estudió las prácticas de referencia del país nórdico en formación del profesorado, diseño curricular, innovación, políticas educativas, educación inclusiva y aprendizaje digital, y analizó cómo la experiencia finlandesa puede respaldar iniciativas estratégicas del MoE.

Durante la estancia, la delegación se reunió con altos responsables finlandeses, entre ellos Anders Adlercreutz, ministro de Educación, y Tuula Haatainen, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento finlandés.

También mantuvo encuentros con representantes de instituciones punteras como la Agencia Nacional de Educación de Finlandia, el Departamento de Educación de la Universidad de Helsinki, el Centro de Educación de Adultos de Helsinki, el Centro Finlandés de Evaluación de la Educación y varias empresas del sector.

La agenda incluyó visitas a lugares clave del ecosistema educativo finlandés —la Universidad de Ciencias Aplicadas Haaga-Helia, la Biblioteca Central Oodi de Helsinki y varios centros escolares modelo— para conocer de primera mano los métodos docentes y los entornos de aprendizaje innovadores por los que Finlandia es reconocida.

Con este intercambio con líderes educativos internacionales, el Ministerio de Educación busca profundizar la colaboración, enriquecer capacidades y consolidar la posición de los Emiratos Árabes Unidos como polo de excelencia e innovación educativa, tanto a escala regional como global.