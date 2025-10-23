Ajman Bank registra 414 millones de AED de beneficio antes de impuestos en los nueve primeros meses de 2025, un 32 % más

AJMAN, 23 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman y presidente del consejo de administración de Ajman Bank, presidió la reunión del consejo para evaluar los resultados financieros de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 y abordar las prioridades estratégicas orientadas a mantener el crecimiento y generar valor a largo plazo.

Ajman Bank informó de un beneficio antes de impuestos de 414 millones de AED, un 32 % más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el beneficio neto alcanzó 380 millones, un 31 % interanual. Los ingresos operativos totales sumaron 1.200 millones de AED y el resultado operativo neto se situó en 660 millones, reflejo del buen comportamiento de las líneas de negocio principales y de la disciplina en la ejecución de su estrategia de crecimiento.

“El desempeño de Ajman Bank en los nueve primeros meses de 2025 confirma la eficacia de su estrategia y su creciente aportación al sistema financiero de los EAU. El banco sigue reforzando su papel como catalizador del desarrollo económico sostenible y de la creación de valor para la comunidad”, señaló el jeque Ammar.

El total de activos aumentó un 23 % desde el cierre de 2024, hasta 28.000 millones de AED, impulsado por un incremento del 20 % en la financiación total, que llegó a 18.500 millones. Los depósitos de clientes crecieron un 14 %, hasta 20.600 millones, y el patrimonio de los accionistas alcanzó 3.400 millones, un 8 % más en lo que va de año, lo que confirma la solidez del balance y un ritmo estable de financiación.

Las posiciones de capital y liquidez se mantuvieron robustas, con una ratio de adecuación de capital (CAR) del 16,9 % y una ratio de capital de nivel 1 del 15,8 %. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) mejoró hasta el 15,6 % (↑ 276 puntos básicos) y la rentabilidad sobre activos (ROA) alcanzó el 2,0 % (↑ 30 pb). La ratio de eficiencia (coste/ingresos) se situó en el 44,8 %, en un contexto de inversión continuada en tecnología, transformación digital y eficiencia operativa.

La calidad de los activos siguió mejorando: la ratio de morosidad (NPL) bajó al 7,7 % (−801 pb) y la exposición al sector inmobiliario se redujo al 31,9 % (−219 pb), apoyadas en una gestión eficaz del riesgo de crédito y en la diversificación de la cartera.

“Nuestros resultados a nueve meses demuestran la fortaleza operativa de Ajman Bank y la consistencia en la ejecución de nuestras prioridades estratégicas. Seguimos centrados en ganar eficiencia, optimizar el balance y ampliar nuestro ecosistema digital para impulsar un crecimiento sostenible y crear valor a largo plazo para todas las partes interesadas”, afirmó Mustafa Al Khalfawi, consejero delegado de Ajman Bank.

Ajman Bank avanza asimismo en su agenda de sostenibilidad e innovación en línea con Ajman Vision 2030 y con los objetivos nacionales de transformación económica de los EAU. La entidad mantiene su compromiso de movilizar 4.000 millones de AED en financiación sostenible de aquí a 2030 y su meta de Cero Emisiones Netas para 2050, con el objetivo de generar un impacto positivo y duradero en la economía y la sociedad.