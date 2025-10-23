Abu Dabi se estrena como sede de la Copa del Mundo de kite

ABU DABI, 23 de octubre de 2025 (WAM) — El comité organizador de la Copa del Mundo de kite anunció que ha ultimado los preparativos para el evento global, que se celebra por primera vez en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, en el marco del Fahid Island Watersports Festival. La cita comienza en este sábado 25 de octubre y se prolongará hasta el 2 de noviembre, con la participación de más de 150 deportistas de élite de todo el mundo.

El comité ofreció una rueda de prensa en la isla de Fahid, a la que asistió el jeque Ahmed bin Hamdan bin Mohamed Al Nahyan, presidente de la Federación de Vela y Remo de los Emiratos Árabes Unidos, junto a varios atletas y socios, para presentar los detalles del festival y del campeonato mundial.

El evento se organiza en colaboración con Aldar, el Consejo de Deportes de Abu Dabi y AD Ports Group, y contará con un programa deportivo de primer nivel que incluye kitesurf, wing foil, e-foil, hidrofoil, wake foil y surf estilo libre.

El campeonato reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la disciplina, entre ellas la francesa Kylie Belloeuvre, el español Borja Vellon, el estadounidense Justin Chait, además del kitesurfista emiratí Mohammed Al Mansoori y Fryderyk Szczesny, residente en Abu Dabi.

El Fahid Island Watersports Festival aspira a consolidar a Abu Dabi como un destino global para los deportes acuáticos mediante una combinación de competiciones internacionales, espectáculos en vivo y propuestas de ocio para toda la familia.

“El orgullo de que Abu Dabi acoja este evento global dentro de un festival de deportes acuáticos de referencia, que sigue atrayendo a numerosos participantes de dentro y fuera de los Emiratos, es enorme”, señaló el jeque Ahmed bin Hamdan bin Mohamed Al Nahyan. Expresó, además, su confianza en que, en coordinación con los socios y las entidades colaboradoras, se ponga de relieve la importancia de esta gran cita y se ofrezca con el máximo nivel organizativo.

El deportista emiratí Mohammed Al Mansoori afirmó estar listo para competir en el campeonato mundial junto a sus compatriotas y subrayó que en las últimas semanas se han intensificado los preparativos con el objetivo de lograr buenos resultados frente a algunos de los mejores rivales del mundo.