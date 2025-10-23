Emiratos Árabes Unidos condena la aprobación preliminar en la Knéset de dos proyectos para imponer la soberanía sobre la Cisjordania ocupada

ABU DABI, 23 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó enérgicamente la aprobación, en lectura preliminar, por parte de la Knéset israelí de dos proyectos de ley destinados a imponer la soberanía israelí sobre la Cisjordania ocupada y a legalizar el control sobre un asentamiento.

El EAU subrayó que este paso constituye una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional, que socava los esfuerzos por alcanzar una paz justa y global en la región.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó el rechazo categórico de los EAU a todas las medidas unilaterales dirigidas a alterar el estatus jurídico e histórico del territorio palestino ocupado. El Ministerio advirtió de que cualquier intento de anexión de Cisjordania sería rechazado de manera rotunda, ya que mina los fundamentos de la solución de dos Estados.

El Ministerio hizo hincapié además en la importancia de apoyar los esfuerzos regionales e internacionales para reactivar el proceso de paz y poner fin a las prácticas ilegales. Reafirmó el compromiso de los EAU con la promoción de la paz y la justicia y con la protección de los derechos del pueblo palestino.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades jurídicas y políticas y a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la estabilidad de todos los pueblos de la región.