Abu Dabi consolida su liderazgo mundial en innovación alimentaria con la Global Food Week 2025

ABU DABI, 23 de octubre de 2025 (WAM) — Global Food Week (GFW) 2025 reafirmó el liderazgo de Abu Dabi en innovación y cooperación alimentaria, al reunir a miles de participantes de 75 países en el ADNEC Centre Abu Dhabi. El encuentro, con 18 países presentes por primera vez, evidenció la creciente proyección global del emirato en el sector de la alimentación y las bebidas.

GFW 2025 congregó a grandes corporaciones, fabricantes, agricultores y chefs de prestigio en una plataforma dinámica de comercio, innovación e intercambio cultural. La exposición contó con pabellones de los cinco continentes, que pusieron el foco en la diversidad gastronómica y en tecnologías agrícolas avanzadas.

El Pabellón de Italia, dirigido por Donato Cinelli, director ejecutivo de Marketing Global, reunió a más de 20 empresas e incluyó demostraciones de cocina en vivo a cargo del chef Luca Martino. México desplegó ocho secciones dedicadas al maíz, los chiles y el cacao, mientras que los participantes europeos —entre ellos Dinamarca y Polonia— exhibieron una amplia oferta de lácteos, cárnicos, productos ecológicos y naturales.

Asia dejó una fuerte impronta, con Japón, Corea del Sur y China destacando su pericia en agricultura inteligente, alimentos de origen vegetal y procesado avanzado. Los países árabes también desempeñaron un papel relevante: Jordania puso el acento en los dátiles y el aceite de oliva; Egipto, en frutas y hortalizas frescas para los mercados del Golfo y Asia; y Palestina presentó productos tradicionales como aceite de oliva, tomillo y miel.

La incorporación de 18 nuevos países subrayó el estatus de GFW como plataforma de referencia en agrotecnología y soluciones alimentarias sostenibles. A lo largo de tres días, citas como la Abu Dhabi International Food Exhibition, la Abu Dhabi Date Palm Exhibition, las Global Food Talks y el AgriTech Forum reforzaron la posición del emirato como líder regional en seguridad alimentaria e innovación agrícola.

Por su dimensión y diversidad, Global Food Week 2025 puso de relieve la consolidación de Abu Dabi como centro mundial de innovación y cooperación en alimentación sostenible, y refrendó su compromiso con el futuro de los sistemas alimentarios y el desarrollo agrícola.