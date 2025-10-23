Hamdan bin Zayed asiste al 3.er Festival de Carreras de Camellos de Al Dhafra y entrega los premios de las pruebas Romooz

AL DHAFRA, 23 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del Gobernante en la región de Al Dhafra, asistió a la tercera edición del Festival de Carreras de Camellos de Al Dhafra, donde presenció la carrera de la categoría Haqayeq en el hipódromo de Al Dhafra, en Madinat Zayed.

El jeque Hamdan bin Zayed elogió el firme apoyo del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan a los deportes de patrimonio y, en particular, a las carreras de camellos. Subrayó que el liderazgo del país mantiene el legado del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan en la preservación y promoción del rico patrimonio cultural de los Emiratos y su transmisión a las futuras generaciones.

Tras las pruebas, el jeque Hamdan bin Zayed coronó a los ganadores de la categoría Haqayeq, a quienes felicitó por sus logros, y destacó la amplia participación de propietarios de camellos de todo el CCG. Enfatizó que las carreras de camellos son una tradición nacional profundamente arraigada que refleja el vínculo de los emiratíes con su historia, su herencia y su identidad.

El dirigente alabó asimismo la excelente organización de esta tercera edición e insistió en la importancia de seguir desarrollando los deportes de patrimonio y reforzar su presencia en la comunidad.

Los participantes y propietarios de camellos expresaron su agradecimiento por el apoyo constante del liderazgo a esta disciplina, materializado en la organización de eventos de patrimonio que atraen una gran concurrencia de los EAU y del CCG.

El 3.er Festival de Carreras de Camellos de Al Dhafra incluye 107 carreras en tres categorías —Haqayeq, Luqaya y Eydha—, con 24 trofeos mayores (ocho por categoría). El comité organizador ha previsto, además, premios en metálico para quienes finalicen entre el 1.º y el 10.º puesto.

Asistieron al evento Humaid Saeed Al Neyadi, director de la Oficina del Tribunal del Presidente; Nasser Mohamed Al Mansouri, subsecretario de la Corte del Representante del Gobernante en la región de Al Dhafra, y Abdullah Mubarak Al Muhairi, director de la Asociación de Carreras de Camellos.