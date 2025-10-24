Líderes de EAU felicitan al presidente de Zambia por el Día de la Independencia

ABU DABI, 24 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, con motivo del Día de la Independencia del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al mandatario zambiano con ocasión de la efeméride.