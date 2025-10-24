Noura Al Kaabi participa en la IV Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas

PARÍS, 24 oct 2025 (WAM) — Noura Al Kaabi, ministra de Estado, participó los días 22 y 23 de octubre en la IV Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista, celebrada en París (Francia).

Organizada por el Gobierno francés, la conferencia sirvió de plataforma para reforzar y ampliar los esfuerzos internacionales en favor de los derechos de las mujeres y para avanzar hacia la igualdad de género. Bajo el lema “Cómo unirnos, actuar y resistir juntas para defender la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas”, esta cuarta edición dio continuidad a los resultados de encuentros anteriores y reunió a líderes políticos de alto nivel, representantes de organizaciones internacionales, bancos de desarrollo, sociedad civil, centros de investigación y fundaciones filantrópicas de más de 50 países.

La cita coincidió con el 30.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín y con el 25.º aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, dos marcos que sustentan la acción colectiva para garantizar y promover los derechos de las mujeres, su empoderamiento y participación en la vida pública, así como para erradicar todas las formas de violencia contra ellas.

La participación de los Emiratos Árabes Unidos en la conferencia pone de relieve el compromiso sostenido del país con la igualdad de género y con el empoderamiento de mujeres y niñas.