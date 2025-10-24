En nombre del presidente de los EAU, el príncipe heredero de Abu Dabi encabeza la delegación emiratí en el foro APEC de Corea

ABU DABI, 24 oct 2025 (WAM) — En representación del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, liderará la delegación de los Emiratos Árabes Unidos en la República de Corea para participar en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Gyeongju del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2025.

Los Emiratos Árabes Unidos asisten al foro como invitado de honor, por invitación del presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, con el objetivo de fortalecer el diálogo estratégico y la cooperación internacional entre los miembros de APEC mediante el impulso del comercio global, el fomento de la inversión, la consolidación de esfuerzos colectivos para un desarrollo económico sostenible y la exploración de vías para afrontar los retos de las economías emergentes.