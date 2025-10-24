Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores ruso abordan la cooperación y la asociación estratégica

ABU DABI, 24 oct 2025 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo una conversación telefónica con Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, en la que abordaron las relaciones bilaterales y la asociación estratégica entre ambos países amigos.

Los máximos responsables diplomáticos repasaron las vías de cooperación entre los Emiratos Árabes Unidos y la Federación de Rusia en diversos ámbitos y estudiaron fórmulas para reforzarlas en el marco de su destacada asociación estratégica.

El jeque Abdullah bin Zayed y Serguéi Lavrov trataron también la actualidad regional e internacional, incluida la situación en Oriente Próximo.