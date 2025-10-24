El embajador de los EAU se reúne con la ministra de Exteriores de Ecuador

QUITO, 24 oct 2025 (WAM) — Ibrahim Salem Al Alawi, embajador no residente de los Emiratos Árabes Unidos ante la República del Ecuador, se reunió con Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, en la sede del ministerio en la capital, Quito.

Al Alawi trasladó a Sommerfeld los saludos del jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo ecuatorianos.

Por su parte, Sommerfeld envió sus saludos al jeque Abdullah y expresó sus deseos de prosperidad y crecimiento continuados para el Gobierno y el pueblo de los EAU.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron vías para fortalecer las relaciones bilaterales, impulsar la cooperación económica, fomentar las oportunidades de comercio e inversión y reforzar la colaboración en ámbitos de interés común, en beneficio de ambos países y sus ciudadanos.