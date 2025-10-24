Concluye en Dubái la Aviation Safety Transformation Summit 2025 con recomendaciones estratégicas para el futuro del sector

DUBÁI, 24 oct 2025 (WAM) — La Autoridad de Aviación Civil de Dubái (DCAA) clausuró la primera edición de la Aviation Safety Transformation Summit 2025, celebrada durante dos días, que reunió a líderes internacionales, reguladores, expertos del sector e innovadores tecnológicos para perfilar el futuro de la seguridad aérea.

La cumbre actuó como plataforma internacional de alto nivel para abordar la evolución de los estándares de seguridad, explorar tecnologías innovadoras y promover estrategias proactivas que refuercen la preparación del sector ante las rápidas transformaciones globales.

A lo largo del encuentro, los delegados participaron en mesas de expertos, sesiones de formación y debates interactivos centrados en la integración de tecnologías digitales, sistemas predictivos de seguridad y prácticas operativas sostenibles.

Recomendaciones clave de la cumbre:

Reforzar la integración digital entre reguladores y operadores para permitir la vigilancia de seguridad en tiempo real y la mitigación proactiva de incidentes. Adoptar estándares globales unificados para la seguridad aérea en la era digital, en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Ampliar los marcos de intercambio de datos —no sensibles— de carácter operativo para fortalecer las capacidades de gestión predictiva del riesgo. Invertir en tecnologías de IA y aprendizaje automático que respalden analíticas de seguridad avanzadas y predictivas. Desarrollar programas de formación especializados en seguridad aérea digital y gestión de riesgos para profesionales del sector. Fomentar una cultura de seguridad y buen gobierno como base de la resiliencia en tiempos de crisis y transformación.

Mohammed Abdulla Lengawi, director general de la DCAA, afirmó: “La clausura de la cumbre marca el inicio de una nueva fase de esfuerzos conjuntos hacia un futuro más seguro y sostenible para la aviación. Las ideas y perspectivas compartidas en estos dos días reflejan el compromiso permanente de Dubái con la innovación y la adopción de soluciones tecnológicas que consolidan su posición como centro global de liderazgo en el desarrollo de la seguridad aérea”.

En la sesión de cierre, la Autoridad de Aviación Civil de Dubái reafirmó su compromiso de traducir las recomendaciones de la cumbre en iniciativas concretas, afianzando la posición de Dubái como líder mundial en seguridad e innovación en aviación.