Líderes de los EAU felicitan al presidente de Kazajistán por el Día de la República

ABU DABI, 25 oct 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente Kassym-Jomart Tokayev con motivo del Día de la República de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente de Kazajistán y al primer ministro, Olzhas Bektenov, con motivo de la efeméride.