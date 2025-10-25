La IA perfila el futuro del deporte en los EAU y más allá

DUBÁI, 25 oct 2025 (WAM) — La integración de la inteligencia artificial (IA) en el deporte marca una de las transformaciones más significativas del panorama deportivo mundial.

La adopción creciente de tecnologías inteligentes en la gestión, el entrenamiento, la inversión y la organización de eventos está mejorando la eficiencia del rendimiento y optimizando el funcionamiento del sector a todos los niveles.

Hoy, la IA se ha convertido en un pilar del ecosistema deportivo: ha trascendido el análisis de datos para convertirse en herramienta de planificación, toma de decisiones, pronóstico y evaluación del rendimiento. También desempeña un papel clave en la mejora de la experiencia de los aficionados y en la optimización de la gestión operativa de las instituciones deportivas.

Informes internacionales señalan que el mercado global de IA aplicada al deporte pasará de unos 2.400 millones de dólares en 2024 a más de 3.000 millones en 2025, con previsiones que superan los 30.000 millones en 2033, a una tasa de crecimiento anual superior al 30%.

Entre los ámbitos más transformados por la IA destacan el análisis de rendimiento, la predicción de lesiones, la gestión de cargas y recuperación, la planificación táctica en competición y la interacción con los aficionados mediante contenidos en tiempo real basados en datos.

En los Emiratos Árabes Unidos, las instituciones deportivas incorporan con rapidez estas tecnologías como parte de la estrategia nacional de transformación digital. El Ministerio de Deportes ha lanzado Sportifai, una plataforma digital integral que ofrece a federaciones, clubes y deportistas herramientas con IA y analítica avanzada. La iniciativa mejora la eficiencia operativa y se alinea con la visión de innovación deportiva del país, un salto cualitativo para el sector.

UAE Team ADQ, referente del ciclismo profesional femenino, anunció una alianza con Analog, empresa líder en inteligencia adaptativa, computación en el borde y realidad mixta. La colaboración introduce un enfoque revolucionario de gestión del equipo, con herramientas avanzadas para optimizar el rendimiento, mejorar la toma de decisiones y fijar nuevos estándares en el ciclismo competitivo.

En el automovilismo, la emiratí G42 está introduciendo soluciones de IA en la Fórmula 1 junto a equipos internacionales, aprovechando la analítica en tiempo real para impulsar el rendimiento. Paralelamente, el Comité Paralímpico Internacional (CPI), en colaboración con entidades radicadas en los EAU, trabaja para integrar la IA en los sistemas de clasificación médica de los para-deportes a fin de garantizar la equidad y mejorar las herramientas competitivas.

Expertos sostienen que la avanzada infraestructura digital de los EAU los sitúa como modelo de transformación deportiva inteligente, con integración de IA en la labor técnica, la detección de talento, el arbitraje y la gestión de torneos. El país avanza asimismo en la creación de plataformas de investigación y laboratorios de innovación para definir el futuro del deporte inteligente en la región.

Majid Al Usaimi, presidente del Comité Paralímpico de Asia y miembro del CPI, subrayó que la IA representa el futuro del deporte paralímpico. Señaló que el CPI trabaja para incorporar estas tecnologías en sus próximos programas de desarrollo, en especial en clasificación médica e innovación de equipamiento, con el objetivo de asegurar la justicia competitiva y la igualdad de oportunidades.