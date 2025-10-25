Mohammed bin Rashid asiste a la presentación de DUMA, el nuevo referente cultural de Dubái

DUBÁI, 25 oct 2025 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, asistió a la presentación del Museo de Arte de Dubái (DUMA), un proyecto visionario que será desarrollado por el grupo Al-Futtaim y que está llamado a convertirse en un nuevo emblema arquitectónico y cultural de la ciudad. Al Maktoum examinó los distintivos diseños del museo, obra del prestigioso arquitecto japonés Tadao Ando. El proyecto nace con el propósito de enriquecer el panorama creativo de Dubái.

El jeque Mohammed afirmó: “La cultura y el arte son el alma de una ciudad y el prisma a través del cual se mide su progreso. Reflejan su visión y la profundidad de su misión humanitaria. El Museo de Arte de Dubái será un nuevo faro para la ciudad, que impulsará su escena artística y reforzará su estatus cultural a escala mundial”.

Añadió: “Dubái se ha consolidado como destino de referencia para los creativos de todo el mundo, hogar de comunidades e industrias que colaboran para acelerar el crecimiento de la economía creativa. Este nuevo símbolo cultural refuerza nuestro objetivo estratégico de situar a Dubái como un centro global de creatividad y cultura, y consolida su posición en el mapa del arte contemporáneo”.

El gobernante de Dubái destacó además: “El Museo de Arte de Dubái demuestra el poder de las alianzas público-privadas para dar vida a ideas audaces, concretar proyectos que superen las expectativas y crear hitos de clase mundial dignos de Dubái. Agradecemos al grupo Al-Futtaim sus esfuerzos para hacer realidad este monumento y su contribución al ecosistema cultural de la ciudad”.

A la ceremonia asistieron el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Comité Olímpico Nacional de los EAU; la jequesa Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái; Mohammad Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete; el doctor Anwar Mohammed Gargash, asesor diplomático del presidente de los EAU; Abdulrahman Al Owais, ministro de Estado para Asuntos del Consejo Nacional Federal; Mohammed Ahmed Al Murr, presidente de la Fundación Biblioteca Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y Omar Al Futtaim, vicepresidente y consejero delegado del grupo Al-Futtaim.

El Museo de Arte de Dubái (DUMA) será construido por el grupo Al-Futtaim sobre las aguas del Dubai Creek. Su espectacular diseño, firmado por Tadao Ando, combina la esencia de la cultura local con una arquitectura moderna que pone el acento en el simbolismo, la dimensión humana, el propósito dinámico y el atractivo para artistas y aficionados, ofreciendo una experiencia sensorial que trasciende los límites del espacio físico.

El edificio, que se elevará cinco plantas sobre el agua, contará con galerías de exposiciones versátiles en los dos primeros niveles, un restaurante y un salón VIP en la tercera planta, además de niveles en la planta baja y el sótano.

Más allá de las exposiciones, el museo acogerá charlas con artistas, mesas redondas, programas educativos y ferias de arte. Sus espacios especialmente diseñados permitirán desarrollar una programación cultural que fomente el aprendizaje, el diálogo y la innovación creativa.

Omar Al Futtaim declaró: “Es un honor formar parte de esta creación cultural excepcional, que encarna la visión del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum de consolidar Dubái como un centro global de cultura y creatividad. Para nosotros, el Museo de Arte de Dubái es más que un hito arquitectónico; es una declaración cultural que refleja la apertura de Dubái a la creatividad y reafirma su papel como puente entre culturas y plataforma de talento mundial”.

Añadió: “Nos sentimos especialmente orgullosos de haber confiado el diseño de DUMA al reconocido arquitecto Tadao Ando, cuya obra habla el lenguaje de la luz, el silencio y el alma. En Dubái, su visión se materializará en un diálogo sereno entre la naturaleza, el agua y el espíritu humano: una obra maestra de sobriedad y emoción que encarna ingenio y elegancia intemporal, y refleja la profundidad de su filosofía”.

El grupo Al-Futtaim, añadió, “mantiene su compromiso con la excelencia y la sostenibilidad en la entrega de este proyecto, reflejando nuestra dedicación al papel fundamental del sector cultural en la construcción de un progreso inclusivo”.

Concebido como un nuevo símbolo cultural a orillas del Dubai Creek, el museo captura el espíritu de Dubái —abierto al mar y al cielo— y en armonía con su entorno natural. Su arquitectura se inspira en el mar y en la perla, símbolos del legado y el espíritu de la ciudad. La estructura curvada del edificio envuelve una sala de exposiciones circular que representa la unidad, el descubrimiento y la continuidad, mientras una abertura cilíndrica central permite que la luz natural bañe el interior evocando el brillo suave de una perla.

DUMA está concebido como una plataforma global para artistas emergentes y consolidados, así como una fuente de inspiración para visitantes de todo el mundo. Ofrecerá experiencias artísticas y humanas que fortalezcan los lazos culturales y abran nuevos caminos de crecimiento personal e intercambio de conocimiento.

La colección del museo incluirá una cuidada selección de arte moderno y contemporáneo que reflejará el espíritu de Dubái. A través de sus exposiciones, su colección y sus programas, DUMA reunirá voces consagradas y emergentes, vinculando el arte moderno y contemporáneo con el diálogo global y utilizando el arte como motor de empatía, curiosidad y transformación social.

Para ampliar su impacto educativo, el museo contará con una biblioteca y salas de estudio, además de programas de formación de primer nivel destinados a nutrir a las futuras generaciones de líderes creativos.

El diseño del museo es obra del arquitecto japonés Tadao Ando, uno de los más influyentes del mundo, conocido por sus estructuras minimalistas de hormigón que armonizan con la naturaleza mediante el uso magistral de la luz, la sombra y el equilibrio espacial. Ganador del Premio Pritzker de Arquitectura en 1995 —considerado el Nobel del sector—, Ando ha recibido numerosos reconocimientos internacionales a lo largo de su carrera. Entre sus obras más destacadas figuran el Museo de Arte Chichu, en Japón; la Bolsa de Comercio de París, en Francia; y el Museo de Arte Moderno de Fort Worth, en Texas (EE. UU.).