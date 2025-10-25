Emiratos y México refuerzan la cooperación parlamentaria en su 50.º aniversario de relaciones diplomáticas

DUBÁI, 25 oct 2025 (WAM) — Amna Ali AlAdidi, miembro del Comité de Amistad Parlamentaria del Consejo Nacional Federal (CNF) con los Parlamentos de América Latina y Norteamérica, se reunió en Dubái con José Fernández, senador de los Estados Unidos Mexicanos, para abordar vías de mejora de la cooperación parlamentaria y el desarrollo de la asociación entre ambas cámaras.

Ambas partes elogiaron las sólidas relaciones bilaterales entre los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos Mexicanos, que este año celebran el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones, iniciadas en 1975. Subrayaron que la efeméride es una oportunidad para seguir profundizando en una cooperación creciente que aporte prosperidad y beneficios a ambos pueblos, sobre la base de la amistad y el respeto mutuo, y que respalde los esfuerzos comunes para promover el diálogo, el entendimiento y los principios de paz y desarrollo sostenible.

Asimismo, reafirmaron la calidad de los vínculos entre el CNF y el Senado y la Cámara de Diputados de México, e insistieron en la importancia de formalizar esta cooperación mediante la firma de un memorando de entendimiento. Un acuerdo de este tipo permitiría activar el papel de los comités de amistad parlamentaria dentro de un marco institucional organizado, con el fin de sostener la comunicación continua, intercambiar experiencia legislativa y buenas prácticas, unificar posiciones en foros regionales e internacionales y reforzar la diplomacia parlamentaria al servicio de causas comunes nacionales e internacionales.

En este contexto, ambas partes destacaron también la necesidad de avanzar en las negociaciones de un Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) que amplíe los horizontes de la cooperación comercial y de inversión y fortalezca el crecimiento sostenible entre ambos países amigos.