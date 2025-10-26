Líderes de los EAU felicitan al presidente de Austria por el Día Nacional

ABU DABI, 26 oct 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente Alexander Van der Bellen con motivo del Día Nacional de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente austriaco y a Christian Stocker, canciller de Austria.