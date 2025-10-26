Saqr Ghobash encabezará la delegación del Consejo Nacional Federal a Azerbaiyán

ABU DABI, 26 oct 2025 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal (CNF), encabezará una delegación oficial a la República de Azerbaiyán del 28 al 31 de octubre para asistir a la conferencia parlamentaria internacional que celebra el 30.º aniversario de la adopción de la Constitución azerbaiyana.

La conferencia, organizada por la Asamblea Nacional de Azerbaiyán por invitación de su presidenta, Sahiba Gafarova, subraya el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con el fortalecimiento de la cooperación parlamentaria con Azerbaiyán, la ampliación de los cauces de diálogo y el intercambio de experiencia en materia legislativa y constitucional.

La visita se enmarca asimismo en los esfuerzos del CNF por promover alianzas constructivas y posiciones coordinadas en cuestiones de interés común. Durante su estancia, la delegación mantendrá reuniones bilaterales con altos cargos azerbaiyanos para explorar vías de profundización de la cooperación parlamentaria e institucional, reflejo de la solidez de la relación histórica entre ambos países, respaldada por el liderazgo de las dos naciones amigas.