Príncipe heredero de Ras al Jaima: quince años de progreso integral bajo el liderazgo del jeque Saud bin Saqr

Ras al Jaima, 26 oct 2025 (WAM) — El jeque Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe heredero de Ras al Jaima, afirmó que el 15.º aniversario de la asunción del liderazgo del emirato por parte del jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, es una ocasión nacional de la que sentirse orgullosos, en la que se celebran logros notables y profundas transformaciones en todos los sectores.

En una declaración con motivo del aniversario, el príncipe heredero señaló que estos años han encarnado el liderazgo sensato del jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, quien situó a las personas en el centro de sus prioridades dentro de una visión de desarrollo integral, orientada a empoderar a la ciudadanía, garantizar el bienestar de la comunidad y reforzar la competitividad del emirato a escala nacional y global.

Añadió que, en los últimos quince años, Ras al Jaima ha registrado un crecimiento económico, urbanístico y de inversión sin precedentes, consolidando su posición como uno de los emiratos clave en apoyo a la trayectoria de unión de los Emiratos Árabes Unidos bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Al concluir su mensaje, el príncipe heredero trasladó sus más altas felicitaciones y su gratitud al jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, y elevó una plegaria para que Dios todopoderoso le conceda salud y larga vida, y bendiga sus esfuerzos por seguir impulsando el camino del emirato hacia el desarrollo y la prosperidad.