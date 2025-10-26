El presidente de los EAU asiste a la boda de los hijos de Faisal Al Bannai

ABU DABI, 26 oct 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, asistió a una recepción ofrecida por Faisal Abdulaziz Al Bannai para celebrar el matrimonio de sus hijos: Abdulaziz con la hija de Najeeb Ibrahim Mohammed Al Zarouni y Abdullah con la hija de Sameer Mir Abdulaziz Al Khouri.

La celebración, que tuvo lugar en Erth Abu Dhabi, contó con la presencia del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial; del jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; del jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; así como de varios ministros y altos funcionarios.

Al Nahyan felicitó a los recién casados y a sus familias, y les deseó una vida en común dichosa y colmada de bendiciones. Las familias expresaron su profundo agradecimiento por su asistencia y destacaron que su presencia refleja el estrecho vínculo del liderazgo con el pueblo emiratí y su compromiso de compartir sus momentos de alegría.

Al acto asistieron también varios jeques, familiares e invitados, y se ofrecieron actuaciones tradicionales emiratíes.