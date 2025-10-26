Khaled bin Mohamed bin Zayed asiste a la recepción de boda de Abdulaziz y Abdulla, hijos de Faisal Abdulaziz Al Bannai

Abu Dabi, 26 oct 2025 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, asistió a una recepción ofrecida por Faisal Abdulaziz Al Bannai, asesor del presidente de los Emiratos Árabes Unidos para Asuntos de Investigación Estratégica y Tecnologías Avanzadas, con motivo del matrimonio de sus hijos, Abdulaziz y Abdulla, con la hija de Najeeb Ibrahim Al Zarouni y la hija de Sameer Meer Abdulaziz Al Khoury, respectivamente.

Durante el acto, celebrado en el salón Erth de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed felicitó a los recién casados y a sus familias y les deseó una vida conyugal feliz y próspera.

A la recepción asistieron también el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente del Consejo de Deportes de Abu Dabi; el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; y el general de división (piloto) jeque Ahmed bin Tahnoon Al Nahyan, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

El evento, que incluyó actuaciones de artes folclóricas emiratíes y cánticos tradicionales, reunió asimismo a autoridades, familiares de los novios, invitados y allegados.