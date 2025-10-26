Mohammed bin Rashid asiste al lanzamiento del Archivo Al Maktoum y subraya la necesidad de preservar el rico legado del emirato

Dubái, 26 oct 2025 (WAM).— El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, acompañado por el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa, y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, asistió al lanzamiento del Archivo Al Maktoum, una entidad dependiente de la Oficina Ejecutiva del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum destinada a documentar y preservar el rico patrimonio cultural y el legado de los gobernantes de Dubái y de la familia Al Maktoum, garantizando su acceso para las futuras generaciones.

El archivo actuará como un repositorio integral de registros e información sobre los gobernantes de Dubái, incluidas sus biografías, colecciones y obra escrita, y documentará su papel histórico en la transformación del emirato en un centro cultural y económico global. La institución también difundirá el legado intelectual, humanitario y cultural de los gobernantes de Dubái mediante publicaciones y canales mediáticos.

“El Archivo Al Maktoum es un archivo nacional y un libro abierto que ofrece claves sobre la historia del gobierno en Dubái como modelo de impulso al desarrollo”, afirmó el jeque Mohammed. Y añadió: “El Archivo Al Maktoum será un nuevo pilar para fortalecer nuestra historia nacional y una referencia para quienes busquen los secretos de nuestros éxitos y la esencia de las experiencias de liderazgo y servicio público de quienes dedicaron su vida a la nación. Preservar nuestro patrimonio es nuestro deber y el derecho de quienes vendrán después. La historia de un gobernante es inseparable de la de su pueblo. Líderes y ciudadanos de los EAU seguirán siendo uno en espíritu”.

A la ceremonia asistieron el jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái y presidente del Consejo de Medios de Dubái; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de Aeropuertos de Dubái y presidente y consejero delegado de Emirates Airline & Group; el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Comité Olímpico Nacional de los EAU; la jequesa Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái; el jeque Hasher bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, presidente de Dubai Media Incorporated; el jeque Mohammed bin Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y Mohammad Abdullah Al Gergawi, presidente de la Oficina Ejecutiva del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, además de varios altos cargos.

Durante el acto se proyectó el documental corto Rashid the Leader y otro vídeo sobre los gobernantes de Dubái.

El evento incluyó también una exposición con el árbol genealógico de la familia Al Maktoum y una selección de libros y obras de referencia custodiados en el archivo que narran la historia de Dubái y de sus líderes. Asimismo, se emitieron entrevistas con personas que desempeñaron papeles clave o fueron testigos de momentos decisivos en la historia del emirato.

Se mostraron fotografías históricas de los gobernantes de Dubái desde 1894 hasta la actualidad, entre ellas dos imágenes inéditas del difunto jeque Maktoum bin Hasher Al Maktoum, gobernante entre 1894 y 1906, y del difunto jeque Butti bin Suhail Al Maktoum, que gobernó de 1906 a 1912. También se exhibieron instantáneas del difunto jeque Saeed bin Maktoum Al Maktoum (1912-1958), del difunto jeque Rashid bin Saeed Al Maktoum (1958-1990), del difunto jeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum (1990-2006) y del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, al frente del progreso y la transformación de Dubái desde 2006.

Durante la ceremonia, el jeque Mohammed fue informado sobre la misión y los objetivos del Archivo Al Maktoum y sobre sus planes de futuro, que incluyen la creación de un registro digital completo de los gobernantes del emirato y de la familia Al Maktoum, así como la capacitación de talento nacional con experiencia en archivística y gestión, organización y supervisión de registros para dirigir la institución.

El archivo aspira a convertirse en fuente de referencia para responsables públicos, investigadores, académicos y otras personas interesadas en el legado de liderazgo e intelectual, así como en las contribuciones políticas, sociales y administrativas de los gobernantes de Dubái.

El jeque Mohammed conoció igualmente los programas del Archivo Al Maktoum para recopilar y documentar la historia oral del emirato y de sus gobernantes, producir documentales y contenidos audiovisuales, realizar entrevistas con personas que convivieron con los gobernantes y jeques del emirato y presenciaron acontecimientos clave, emprender estudios históricos sobre las biografías de los gobernantes de Dubái y de la familia Al Maktoum a lo largo del tiempo, y catalogar objetos y hechos relevantes vinculados al emirato y a su historia.

En un desarrollo relacionado, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en su calidad de gobernante de Dubái, emitió el Decreto n.º 44/2025 por el que se establece el Consejo de Administración de la Fundación Archivo Al Maktoum. El consejo estará presidido por el presidente de la Oficina Ejecutiva del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum y contará como miembros con el secretario general del Consejo Ejecutivo de Dubái, el director general del Municipio de Dubái, la directora general de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái, la vicepresidenta y directora general del Consejo de Medios de Dubái, el consejero delegado de la Fundación Biblioteca Mohammed bin Rashid y dos expertos del ámbito, designados por el presidente.

El decreto entrará en vigor el día de su emisión y se publicará en el Boletín Oficial.

En su intervención, Mohammed Ahmed Al Murr, presidente de la Fundación Biblioteca Mohammed bin Rashid Al Maktoum, repasó la historia de Dubái y de sus gobernantes. Destacó cómo han convertido el emirato en un ejemplo de determinación y ambición, guiado por la convicción de que los desafíos son oportunidades de desarrollo, progreso y prosperidad.

Al Murr señaló: “Lo que distingue el camino de Dubái es que nunca ha sido solo una historia de éxito económico o urbanístico; es, ante todo, una historia humana liderada por gobernantes que hicieron del servicio a las personas su objetivo, de la mejora de la vida su misión y del desarrollo del potencial humano el propósito de cada proyecto. El Archivo Al Maktoum documentará esta experiencia excepcional y la pondrá a disposición de investigadores y de las generaciones presentes y futuras para que se inspiren en sus valores de liderazgo, espíritu de entrega y devoción a la nación”.

El Archivo Al Maktoum colaborará con organismos pertinentes a escala local, regional e internacional para facilitar el intercambio de información y pericia sobre documentos históricos y para aumentar la sensibilización cultural en torno a documentos, libros y biografías relacionados con los gobernantes de Dubái.

La institución publicará libros, boletines y obras de referencia sobre documentación histórica y desarrollará contenidos culturales y mediáticos para resaltar la experiencia de liderazgo y las contribuciones humanitarias de los gobernantes de Dubái. Proporcionará información a investigadores y al público interesado y coordinará con entidades de los EAU la creación de mecanismos de cooperación que impulsen sus objetivos a escala local, regional y global.

Entre los documentos históricos de esta naturaleza figuran correspondencia oficial y registros emitidos por los gobernantes de Dubái con sus firmas o sellos, así como documentos vinculados a ellos que dejan constancia de los acontecimientos del emirato y del linaje Al Maktoum, y reflejan sus logros, aportaciones y visiones en distintos ámbitos.