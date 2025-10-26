Expo City Dubái reúne a dirigentes urbanos de todo el mundo en la Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico y Foro de Alcaldes

Dubái, 26 oct 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, la plaza Al Wasl de Expo City Dubái acogió a líderes municipales de todo el mundo para la ceremonia inaugural de la Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico y Foro de Alcaldes.

El encuentro, que subraya el papel de Dubái como centro global de crecimiento urbano sostenible, inclusivo y orientado al futuro, fue inaugurado por Reem Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional y consejera delegada de la Autoridad de Expo City Dubái; Abdulla Mohammed Al Basti, secretario general del Consejo Ejecutivo de Dubái; y Adrian Schrinner, alcalde de Brisbane, quien destacó la relevancia de traer por primera vez en sus 29 años de historia este influyente foro a la región.

Abdulla Mohammed Al Basti afirmó: “Como plataforma de conexión global y polo de innovación, Dubái se honra en acoger esta influyente cumbre de ciudades. Expo City —un modelo de desarrollo urbano sostenible— es el lugar idóneo para que las ciudades aprovechen la oportunidad de compartir buenas prácticas, forjar alianzas estratégicas y mejorar la habitabilidad, la equidad y las economías de los centros urbanos en todo el mundo”.

Los intervinientes subrayaron la importancia de la colaboración, el aprendizaje compartido y la traducción de las ideas en acciones, con alcaldes y líderes municipales de distintos países unidos por un objetivo común: mejorar la vida de sus ciudadanos mediante alianzas prácticas e intercambio de conocimientos.

La ceremonia de apertura incluyó un espectáculo de proyecciones luminosas sobre la cúpula de Al Wasl y una actuación de la Orquesta Firdaus, que dieron paso a tres días de inspiración, innovación y cooperación entre ciudades.

Iniciativa del Ayuntamiento de Brisbane organizada por Expo City Dubái, la Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico y Foro de Alcaldes se celebra del 27 al 29 de octubre en el Centro de Exposiciones de Dubái, con la participación registrada de más de 150 alcaldes y dirigentes de más de 300 ciudades de todo el mundo.