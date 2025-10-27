El CCG e Italia abordan los últimos acontecimientos regionales e internacionales

Riad, 27 oct 2025 (WAM) — El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi, recibió al asesor diplomático del primer ministro de la República de Italia, Roberto Storaci, en la sede de la Secretaría General en Riad.

Durante el encuentro, analizaron el refuerzo de las relaciones de cooperación entre el CCG e Italia en diversos ámbitos y las oportunidades en sectores estratégicos, en el marco del Programa de Acción Conjunta CCG-UE 2022-2028.

Ambas partes también intercambiaron impresiones sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales y otros asuntos de interés común.