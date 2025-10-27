EAU y África refuerzan sus lazos turísticos con una cumbre en Dubái

DUBÁI, 27 oct 2025 (WAM) — La Cumbre de Inversión Turística EAU-África 2025 arrancó este lunes bajo el lema «Tendiendo puentes para un crecimiento sostenible».

Organizado por The Bench en el marco del Future Hospitality Summit (FHS World 2025), el encuentro busca reforzar la cooperación económica y turística entre los Emiratos Árabes Unidos y los países africanos y ampliar las oportunidades de inversión conjunta en el sector.

Alojada en el hotel Madinat Jumeirah, la cita pretende estrechar los lazos bilaterales y abrir nuevas vías de crecimiento sostenible en el turismo y las industrias relacionadas. También pone el foco en respaldar los esfuerzos compartidos para promover el turismo sostenible, desarrollar infraestructuras y profundizar en alianzas estratégicas de inversión, a la vez que destaca las oportunidades prometedoras en África y el papel de los EAU como socio clave en el desarrollo turístico del continente.

Más de 350 participantes asisten a la cumbre, entre ellos líderes, altos cargos gubernamentales, ministros, responsables de decisiones, inversores y emprendedores de los EAU y de 53 países africanos. El evento se erige en un espacio de diálogo para compartir experiencias y buenas prácticas y para impulsar futuras oportunidades de colaboración en diversos ámbitos del turismo.

La cumbre subraya el liderazgo de los EAU en la configuración del turismo mundial y en la promoción de un crecimiento sostenible e inclusivo.

Entre las áreas prioritarias, el foro aborda temas esenciales como la inversión en proyectos turísticos, la financiación, las infraestructuras, la hotelería, los servicios turísticos innovadores y el desarrollo sostenible.