La Media Luna Roja de los EAU reparte ayuda alimentaria a familias vulnerables en Yemen

ABU DABI, 27 oct 2025 (WAM) — La Media Luna Roja de los Emiratos (ERC) prosiguió sus operaciones humanitarias y de socorro en Yemen, con la distribución de cestas de alimentos a familias necesitadas como parte de los esfuerzos para aliviar las dificultades y mejorar las condiciones de vida en varias provincias.

La iniciativa se enmarca en las continuas acciones humanitarias de los Emiratos Árabes Unidos para apoyar al pueblo yemení a través de su brazo de ayuda, la Media Luna Roja de los Emiratos.

Los lotes contenían productos básicos para cubrir las necesidades diarias de los hogares y contribuyeron a mejorar su situación, mientras los residentes expresaban su agradecimiento al liderazgo, al Gobierno y al pueblo de los EAU por su apoyo sostenido.

La ERC añadió que la campaña forma parte de un plan más amplio para reforzar la seguridad alimentaria y asistir a las familias más vulnerables, reflejo del compromiso de larga data de los EAU con los valores humanitarios y su dedicación a ayudar a quienes lo necesitan tanto en Yemen como fuera del país.