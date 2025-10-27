El Banco Mundial destaca a los EAU como modelo de empoderamiento de mujeres y jóvenes

DUBÁI, 27 oct 2025 (WAM) — El Banco Mundial describió a los Emiratos Árabes Unidos como un modelo de referencia en desarrollo humano y en la adopción de políticas que empoderan a las mujeres y a la juventud.

Fadia Saadah, directora regional de Desarrollo Humano para Oriente Próximo y Norte de África, Afganistán y Pakistán en el Banco Mundial, señaló que los EAU han construido un modelo integrado de conciliación y participación femenina en el mercado laboral gracias a reformas en la legislación del trabajo e inversiones en el desarrollo de la primera infancia y en servicios de cuidado infantil.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) tras la publicación del nuevo informe insignia del organismo, “Embracing and Shaping Change: Human Development for a Middle East & North Africa Region in Transition”, Saadah subrayó que las reformas laborales de 2022 en los EAU han permitido modalidades de empleo a tiempo parcial, temporal, remoto y compartido, ampliando las oportunidades para mujeres y jóvenes.

En 2021, el país introdujo mejoras en los permisos parentales que favorecen la conciliación y la participación de las mujeres en la fuerza laboral. “Las inversiones en desarrollo de la primera infancia y en servicios de cuidado asequibles están ayudando a empoderar a las mujeres y a dotar a los jóvenes de competencias esenciales”, añadió.

Al destacar cómo otros países de la región MENA podrían beneficiarse de la movilidad laboral flexible de los EAU, Saadah mencionó opciones de visado adaptables —como los visados Golden y Green para profesionales cualificados, inversores y autónomos—, así como visados de búsqueda de empleo y de trabajo remoto. Indicó además que los EAU promueven la protección laboral mediante el seguro de desempleo, la protección salarial y el refuerzo de la regulación del reclutamiento. La adopción de políticas similares, dijo, ayudaría a atraer y retener talento, respaldar la diversificación económica e impulsar la innovación.

Según el informe del Banco Mundial, el capital humano en la región MENA ha mejorado significativamente en los últimos años, aunque aún se requiere avanzar para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. El documento analiza cómo tres megatendencias —el envejecimiento demográfico, el cambio climático y la transformación tecnológica— están configurando el futuro regional e insta a los gobiernos a seguir invirtiendo en políticas de desarrollo humano “preparadas para el futuro”.

Saadah indicó que los países del CCG podrían priorizar el envejecimiento y la digitalización; los de renta media, la gestión fiscal; y los de renta baja o en situación frágil, la preservación del capital humano y de las instituciones. Con un compromiso sostenido, concluyó, la región MENA está en condiciones de convertir los retos emergentes en motores de un crecimiento inclusivo y sostenible, garantizando un futuro más prometedor para todos.