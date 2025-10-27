Ante el presidente de los EAU, tres ministros prestan juramento constitucional

ABU DABI, 27 oct 2025 (WAM) — Tres ministros prestaron juramento constitucional ante el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en presencia del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial.
Los ministros que juraron el cargo, en una ceremonia celebrada en Qasr Al Watan (Abu Dabi), son: Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Salud y Prevención; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; y Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.
El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan deseó a los nuevos ministros éxito en el desempeño de sus responsabilidades nacionales, al servicio del país y en contribución al desarrollo integral y sostenible de los EAU, para consolidar la prosperidad y el bienestar en línea con las aspiraciones de la ciudadanía.
Por su parte, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum subrayó que los EAU siguen cosechando los frutos de su apuesta temprana y sostenida por el capital humano, y que el talento emiratí demuestra de forma constante su capacidad para liderar el trabajo del Gobierno federal y materializar la visión, las estrategias y las prioridades nacionales en todos los sectores.
A la ceremonia de juramento asistieron también el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Finanzas; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete; así como un grupo de jeques, ministros y altos cargos del Estado.