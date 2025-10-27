El presidente de los EAU recibe al gobernante de Ras al Jaima

ABU DABI, 27 oct 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, recibió al jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, acompañado por el jeque Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe heredero de Ras al Jaima.

Durante el encuentro, celebrado en Qasr Al Shati, en Abu Dabi, los lideres mantuvieron un diálogo fraternal y abordaron diversos asuntos nacionales, con especial énfasis en los esfuerzos de los EAU por empoderar a su ciudadanía y avanzar en los objetivos de desarrollo a largo plazo. Asimismo, elevaron plegarias por el progreso y la prosperidad continuos del país.

A la reunión asistieron también el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del Gobernante en la Región de Al Dhafra; el jeque Suroor bin Mohammed Al Nahyan; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Sultan bin Hamdan Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; así como varios jeques y altos cargos.