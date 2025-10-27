Familias de los EAU, entre las mayores adoptantes de IA y activos digitales, según Standard Chartered

DUBÁI, 27 oct 2025 (WAM) — Standard Chartered Global Private Bank publicó un estudio sobre familias de patrimonio ultraalto (UHNW) según el cual el 71% de las familias de los EAU considera que debería invertir estratégicamente en activos digitales —como criptomonedas, NFT o activos tradicionales tokenizados—, frente al 69% a escala global.

La investigación también concluye que el 75% confía en herramientas de IA para apoyar decisiones patrimoniales, lo que refleja una mayor comodidad a la hora de integrar la tecnología en las estrategias de riqueza familiar, siempre que los asesores humanos sigan interviniendo en las decisiones de mayor calado.

Estos datos sitúan a los EAU entre los centros de riqueza más avanzados del mundo en adopción digital y uso de IA. Las familias del país abordan la innovación con confianza y disciplina, combinando apertura a nuevas tecnologías con gobernanza estructurada para gestionarlas de forma responsable. El estudio, titulado The Great Repositioning, encuestó a más de 300 familias UHNW y asesores en polos globales de riqueza —como Singapur, Hong Kong, China, EAU, India, África y Londres— y ofrece una visión amplia de cómo los family offices están redefiniendo la creación, preservación y transmisión del patrimonio.

Vinay Gandhi, responsable global de la comunidad del sur de Asia y director regional para Europa, Oriente Medio y África de Banca Privada, señaló: “Los family offices de los EAU están adoptando la tecnología con visión y disciplina. Ven los activos digitales y la IA no como herramientas especulativas, sino como piezas integrales de un ecosistema patrimonial más conectado, eficiente y resiliente. La combinación de una gobernanza sólida y una innovación con perspectiva de futuro coloca a los EAU entre los hubs de riqueza privada más dinámicos del mundo”.

Ese enfoque se apoya en marcos de gobernanza sólidos. Un 96% de los encuestados en los EAU afirma revisar y optimizar con regularidad la gobernanza de su family office (frente al 94% global), y la misma proporción cuenta con procesos formales de resolución de conflictos (frente al 92% global). Estas estructuras permiten gestionar la complejidad con confianza y garantizan que la innovación se asiente en la confianza y la rendición de cuentas.

El equilibrio y la estructura se ven reforzados por la nueva generación: más del 67% de los family offices en los EAU reporta participación activa o amplia de los sucesores en las decisiones de patrimonio e inversión, un signo claro de relevo en el liderazgo. Los más jóvenes no solo participan en las decisiones clave, sino que impulsan debates sobre diversificación digital, sostenibilidad e impacto, contribuyendo a reimaginar la gestión del patrimonio en una economía global cambiante.

La filantropía sigue siendo un rasgo definitorio de la proyección internacional de las familias de los EAU. Un 88% prefiere contribuir a causas nacionales o internacionales (frente al 80% global) y un 92% declara plena alineación familiar en prioridades filantrópicas (frente al 83% global), lo que evidencia una orientación compartida para generar impacto social.

La perspectiva de largo plazo se extiende a la planificación sucesoria: el 92% de los family offices de los EAU considera que una mejor planificación transfronteriza podría ahorrar millones de dólares en la próxima transmisión hereditaria (frente al 83% global). Este nivel de previsión refuerza la reputación del país como hub de gestión patrimonial sofisticada y bien estructurada.

Gandhi concluyó: “A medida que la riqueza global evoluciona, la combinación de innovación, compromiso intergeneracional y disciplina de gobernanza de los EAU está estableciendo un nuevo estándar sobre cómo las familias gestionan y preservan la prosperidad. Al combinar adopción tecnológica con propósito a largo plazo, los family offices de los EAU no solo se preparan para el futuro: lo están definiendo.”