Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne con el codirector ejecutivo de Oracle

ABU DABI, 27 oct 2025 (WAM)— El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, se reunió con Mike Sicilia, codirector ejecutivo de Oracle, líder global en tecnología de la información y gestión de bases de datos.

El encuentro examinó oportunidades de colaboración en línea con la agenda de transformación digital de Abu Dabi y su visión de construir una economía impulsada por la innovación, con especial atención a la inversión en tecnologías avanzadas —como la computación en la nube y la inteligencia artificial—, al fortalecimiento de las alianzas con el sector privado y al impulso de la digitalización en los sectores clave del emirato.

A la reunión asistieron también Ahmed Tamim Al Kuttab, presidente del Departamento de Habilitación Gubernamental de Abu Dabi, y Saif Saeed Ghobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero.