Sharjah y la Universidad de Exeter impulsan un programa conjunto de Geología

SHARJAH, 27 oct 2025 (WAM) — El jeque doctor Sultán bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo, gobernante de Sharjah y presidente de la Universidad de Al Dhaid (UODH), firmó el lunes 27 de octubre de 2025 un acuerdo de cooperación académica con la Universidad de Exeter en la sede de la UODH, representada por la rectora, la profesora Lisa Roberts.

El convenio contempla la creación de un programa de doble titulación del Grado en Geología en la UODH, en colaboración académica con la Universidad de Exeter, una de las instituciones británicas más prestigiosas en ciencias de la Tierra, estudios ambientales y energía.

El programa, de cuatro años, tiene como objetivo formar profesionales nacionales especializados en geología aplicada, con planes de estudio y estándares académicos alineados con las mejores prácticas internacionales y supervisión conjunta de ambas universidades en docencia, evaluación e investigación científica.

El acuerdo también prevé el intercambio de conocimientos y competencias de investigación, la organización de viajes científicos y de formación para estudiantes y docentes, y el impulso de proyectos conjuntos sobre gestión de recursos naturales, cambio climático y sostenibilidad ambiental, en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible de los EAU.

Tras la firma, el presidente de la UODH y la profesora Roberts intercambiaron obsequios conmemorativos como símbolo de esta colaboración ambiciosa y planificada entre ambas universidades.