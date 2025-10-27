El embajador de los EAU en Filipinas, reconocido como “Embajador de Buena Voluntad para la Paz”

MANILA, 27 oct 2025 (WAM) — Mohamed Obaid Salem Al Zaabi, embajador de los Emiratos Árabes Unidos ante la República de Filipinas, fue reconocido como “Embajador de Buena Voluntad para la Paz” por la Asociación de las Naciones Unidas de Filipinas (UNAP) durante las celebraciones por el 80.º aniversario de la ONU y la gala de los Outstanding Humanitarian Awards, celebrada el 24 de octubre de 2025.

La distinción reconoce las notables contribuciones de Al Zaabi al fortalecimiento de las relaciones EAU–Filipinas y sus esfuerzos en apoyo de iniciativas humanitarias y de desarrollo, en línea con la visión del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, Padre Fundador de los EAU y figura destacada de la acción humanitaria. Una visión que ha sido mantenida e impulsada por el presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al situar el trabajo humanitario como pilar de la política exterior del país. El reconocimiento refleja igualmente los valores de tolerancia y convivencia, pilares de la paz y la prosperidad compartida, y reafirma el compromiso firme de los EAU con el apoyo a los esfuerzos humanitarios y la promoción de la solidaridad internacional.

En este sentido, los EAU han seguido llevando a cabo iniciativas y proporcionando ayuda de emergencia y desarrollo al pueblo filipino en los últimos años, mediante el envío de aviones con suministros y asistencia médica y humanitaria para los afectados por desastres y crisis. Estos esfuerzos ponen de manifiesto el compromiso constante de los EAU de apoyar a las poblaciones en tiempos de necesidad.