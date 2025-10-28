Baréin acoge el ejercicio internacional de seguridad ISALEX 3.0

MANAMA, 28 oct 2025 (WAM) — En presencia del teniente general jeque Rashid bin Abdullah Al Khalifa, ministro del Interior del reino hermano de Baréin, se puso en marcha el tercer ejercicio conjunto ISALEX 3.0.

Organizado por la Secretaría General de la Alianza Internacional para la Seguridad, con sede en Abu Dabi, el ejercicio cuenta con la participación de nueve países miembros y se enmarca en los esfuerzos continuos por reforzar la cooperación en seguridad y el intercambio de experiencia frente a amenazas contemporáneas y al crimen organizado transnacional.

ISALEX 3.0 reúne por tercera vez a delegaciones de los nueve Estados participantes y subraya el compromiso de la Alianza con la cooperación operativa, el intercambio de conocimientos y la respuesta a los desafíos actuales. El ejercicio simula tácticas delictivas reales empleadas por bandas y redes que explotan tecnologías avanzadas para actividades ilícitas —como la trata de personas y el tráfico de armas—. Los equipos utilizarán técnicas innovadoras de recopilación de datos, herramientas de inteligencia artificial y sistemas de simulación para gestionar los escenarios, con el objetivo de potenciar la preparación de las agencias y afinar sus capacidades de análisis y respuesta rápida.

Reconocido como una de las principales iniciativas formativas de la Alianza, ISALEX 3.0 ofrece a los Estados miembros la oportunidad de evaluar su coordinación en situaciones complejas y adoptar buenas prácticas en el uso de tecnología, análisis de inteligencia e intercambio de información para reforzar la seguridad global.

En el ejercicio participan unidades policiales de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Baréin, Eslovaquia, Senegal, Francia, España, Italia, el Reino de Marruecos y Singapur. Los equipos incluyen fuerzas especiales, unidades caninas (K9), grupos de asalto, equipos de drones, ala aérea, unidades de asalto marítimo, buzos tácticos y otros equipos de apoyo.

La cita da continuidad a los logros de las ediciones anteriores de ISALEX y reafirma la voluntad de la Alianza Internacional para la Seguridad de impulsar sistemas de seguridad conjuntos y aprovechar tecnologías innovadoras para favorecer entornos más seguros y estables en todo el mundo.