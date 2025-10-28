Líderes de los EAU trasladan sus condolencias al rey de Arabia Saudí por el fallecimiento de la princesa Nouf bint Saud

ABU DABI, 28 oct 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, expresando su pésame por el fallecimiento de la princesa Nouf bint Saud bin Abdulaziz Al Saud.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al monarca saudí.