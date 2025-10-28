Los líderes de Emiratos expresan sus condolencias al rey saudí por el fallecimiento de Haifa bint Turki

ABU DABI, 28 oct 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de condolencias al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, en el que expresa su pésame y su solidaridad por el fallecimiento de la princesa Haifa bint Turki bin Mohammed bin Saud Al Kabir.
El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al monarca saudí.