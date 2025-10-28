El Global Halal Brazil Business Forum aspira a impulsar el comercio halal con países islámicos

São Paulo, 28 oct 2025 (WAM) — El Global Halal Brazil Business Forum (GHB), el mayor evento sobre oportunidades halal en las Américas, abrió el lunes en São Paulo con el foco puesto en ampliar el comercio de Brasil con países islámicos e incorporar principios ESG a las prácticas halal, según la Agencia de Noticias Brasil-Árabe (ANBA).

En su tercera edición, el foro bienal está organizado conjuntamente por la Cámara de Comercio Árabe-Brasileña (ABCC) y la certificadora FAMBRAS Halal.

En la sesión inaugural, Mohamad Orra Mourad, vicepresidente de Relaciones Internacionales y secretario general de la ABCC, señaló que Brasil es el mayor exportador mundial de proteína halal, con ventas por US$ 6.000 millones a los 57 Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) en 2024. Las exportaciones totales de alimentos y bebidas a estos países alcanzaron US$ 28.000 millones en el mismo periodo.

Pese a ese volumen, Mourad sostuvo que aún hay margen de crecimiento. “Debemos trabajar para diversificar la cartera exportadora que, aunque robusta, sigue centrada en gran medida en productos básicos como la carne y los bienes agropecuarios”, afirmó.

Mourad destacó que la población musulmana es mayoritariamente joven y crece a un ritmo superior a la media mundial, lo que abre grandes oportunidades de negocio con los países de la OCI. También subrayó la necesidad de reforzar la colaboración institucional para crear un entorno más favorable a los negocios entre empresarios brasileños y de la OCI.

El presidente de FAMBRAS Halal, Mohamed Hussein El Zoghbi, explicó que el lema del foro de 2025, “Halal Green”, pone de relieve el vínculo entre la sostenibilidad y los principios éticos compartidos por el enfoque ESG y el halal. Los criterios ESG reflejan la responsabilidad de las empresas con el medio ambiente, los empleados, la sociedad y el gobierno corporativo, mientras que el halal hace hincapié en la pureza, la higiene y el bienestar animal. “La calidad y el precio ya no bastan: el mundo exige ética y propósito hacia las personas y el planeta”, dijo.

Alisson Navarro, vicepresidente de Vacuno en MBRF —grupo brasileño resultado de la fusión de Marfrig, gran productor de carne de vacuno, y BRF, uno de los mayores procesadores de pollo del mundo—, destacó la larga relación con los mercados árabes, con marcas como Sadia líderes en el Golfo desde hace más de 50 años en una asociación construida durante décadas. “Es una relación que valora no solo los productos, sino también los principios”, añadió.

El embajador de Palestina y decano del Consejo de Embajadores Árabes en Brasilia, Ibrahim Alzeben, aseguró que la participación de diplomáticos árabes en el foro demuestra la confianza de los países árabes en Brasil como socio para productos halal, pero recalcó que los vínculos van más allá del comercio. “Brasil es reconocido mundialmente por la excelencia de sus productos halal, lo que refuerza su imagen de socio fiable y competitivo. Pero aún hay mucho margen para ampliar esta cooperación integrando más sectores, promoviendo inversiones y reforzando los lazos culturales y humanos que unen a nuestros pueblos”, afirmó.