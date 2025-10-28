Los gobernantes de los Emiratos expresan sus condolencias al rey saudí por el fallecimiento de Nouf bint Saud

ABU DABI, 28 oct 2025 (WAM) — Miembros del Consejo Supremo y gobernantes de los Emiratos, han enviado mensajes de pésame al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, por el fallecimiento de la princesa Nouf bint Saud bin Abdulaziz Al Saud.

Los mensajes fueron remitidos por los gobernantes: el jeque Sultán bin Mohamed Al Qasimi, de Sharjah; el jeque Humeid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajmán; el jeque Hamad bin Mohamed Al Sharqi, de Fuyaira; el jeque Saud bin Rashid Al Mu’alla, de Umm al-Qaiwain; y el jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras al Jaima.

Los príncipes herederos y vicegobernadores enviaron también mensajes de condolencias al monarca saudí.