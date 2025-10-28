Dubai Chambers organiza una mesa redonda con alcaldes de 14 ciudades del mundo

DUBÁI, 28 oct 2025 (WAM) — Dubai Chambers organizó una mesa redonda para explorar oportunidades de comercio e inversión con 14 alcaldes y altos cargos de ciudades de todo el mundo en el marco de la Asia-Pacific Cities Summit and Mayors’ Forum 2025, que se celebra en Expo City Dubái del 27 al 29 de octubre.

A la cita asistieron Mohamed Ali Rashed Lootah, presidente y consejero delegado de Dubai Chambers, junto con alcaldes y representantes de 14 ciudades y regiones administrativas, entre ellas North Miami (Estados Unidos); Atenas (Grecia); Bilbao (España); Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); Ereván (Armenia); París (Francia); Nicosia (Chipre); Kampala (Uganda); Surat (India); Beirut y Monte Líbano (Líbano); Acra (Ghana); Casablanca (Marruecos); y Bagdad (Iraq).

«Dubái es un modelo mundial por su capacidad para alinear con éxito las estrategias y proyectos económicos con el desarrollo urbano. Cada fase de la expansión del emirato —desde puertos, aeropuertos y zonas logísticas hasta la infraestructura digital y los servicios públicos— ha vinculado la inversión en infraestructuras con el impulso del comercio y la atracción de inversión extranjera directa, en línea con los objetivos de la Agenda Económica de Dubái (D33)», afirmó Lootah.

Y añadió: «Las sólidas relaciones comerciales de Dubái con países de todo el mundo han sido determinantes para configurar el paisaje urbano de la ciudad. El éxito continuado del emirato en todos los sectores demuestra que la armonía entre comercio, planificación e innovación acelera el crecimiento urbano, atrae nuevas inversiones y fortalece la diversidad y la resiliencia económicas».

Lootah subrayó que el desarrollo de Dubái se basa en las alianzas. La cooperación con el sector privado local y la ampliación de los acuerdos internacionales desempeñan un papel esencial en el progreso.

Como parte de su apuesta por reforzar las asociaciones público-privadas, Dubai Chambers mantiene su compromiso de dar forma a políticas y normativas económicas favorables, empoderar a la comunidad empresarial y fomentar un entorno competitivo y sostenible.

Los participantes debatieron el papel de las alianzas estratégicas para crear nuevas vías de crecimiento urbano, atraer inversión y talento, y promover la colaboración para adoptar estrategias de desarrollo urbano impulsadas por el comercio. Las conversaciones abordaron, además, fórmulas prácticas para integrar las prioridades comerciales en los planes de desarrollo urbano con el fin de lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.

La sesión analizó la importancia de desarrollar infraestructuras físicas y digitales que impulsen la inversión, generen empleo y atraigan talento global, así como la contribución de la tecnología y los datos a la mejora de la logística y la conectividad.

También se estudiaron maneras de reforzar el papel del comercio como motor de un desarrollo urbano sostenible e inclusivo y del crecimiento económico, junto con la necesidad de intensificar la cooperación entre ciudades, organizaciones internacionales y sector privado para diseñar soluciones de desarrollo con impacto.