Humeid bin Rashid recibe a Abdulla Al Hamed

AJMÁN, 28 oct 2025 (WAM) — El jeque Humeid bin Rashid Al Nuaimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ajmán, recibió en la Corte del Gobernante a Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios (NMO) y del Consejo de Medios de EAU.

En el encuentro participó el jeque Ammar bin Humeid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajmán y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato.

El jeque Humeid dio la bienvenida a Abdulla Al Hamed y elogió los esfuerzos de la Oficina Nacional de Medios para impulsar el panorama mediático emiratí y reforzar su presencia dentro y fuera del país, en línea con la visión del liderazgo que sitúa a los medios en el centro del desarrollo sostenible. Subrayó que, bajo la dirección del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el país continúa construyendo un sistema mediático moderno e influyente, basado en el conocimiento, la innovación y la promoción de valores humanos que definen su modelo de desarrollo.

La reunión examinó iniciativas clave para potenciar la industria de los medios en Emiratos, fortalecer su contribución a la economía nacional y perfilar un modelo de comunicación con visión de futuro, basado en la excelencia y la creatividad.

«Los medios ya no son solo un canal para transmitir noticias, sino un puente que conecta corazones, mentes y naciones», afirmó el jeque Humeid, al destacar el compromiso de Ajmán con los esfuerzos nacionales para desarrollar un ecosistema mediático que responda a las demandas actuales y fomente la conciencia social. Añadió: «Creemos en los medios como socio del desarrollo y trabajamos por un entorno que inspire creatividad e innovación, para que sigan mostrando los logros del país y preservando sus avances».

El gobernante de Ajmán incidió en que un sector mediático responsable es pilar del progreso, la estabilidad y la prosperidad social, y llamó a formar a una nueva generación de profesionales emiratíes con competencia, visión y creatividad, capaz de consolidar un modelo competitivo que refleje el liderazgo y la proyección global de EAU.

Por su parte, Abdulla Al Hamed expresó su profundo agradecimiento al gobernante de Ajmán por su apoyo continuado al sector y valoró su compromiso con el papel de los medios en el desarrollo nacional. Afirmó que la visión mediática de EAU, bajo el liderazgo del presidente Mohamed bin Zayed, se centra en construir un entorno innovador y responsable, capaz de acompasar la transformación digital global, promover la conciencia y el conocimiento, y reforzar la identidad nacional, el empoderamiento social y la reputación del país como referente regional e internacional de excelencia mediática.

A la reunión asistieron también el jeque Ahmed bin Humeid Al Nuaimi, representante del Gobernante para Asuntos Administrativos y Financieros; el jeque Humeid bin Ammar bin Humeid Al Nuaimi, miembro del Consejo Ejecutivo de Ajmán; el jeque Rashid bin Ammar bin Humeid Al Nuaimi, presidente del Departamento de Digital Ajmán, y el jeque doctor Mayed bin Said Al Nuaimi, presidente de la Corte del Gobernante de Ajmán.