El príncipe heredero de Fuyaira recibe a los embajadores de Países Bajos, España y Perú

FUYAIARA, 28 oct 2025 (WAM) — El jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fuyaira, recibió por separado en su despacho del Diwan del Emirato a Gerard Paul Marie Hubert Steeghs, embajador del Reino de los Países Bajos en EAU; a Emilio Pin Godos, embajador del Reino de España en EAU; y a Alberto Alejandro Farje, embajador de la República del Perú en EAU.

El jeque Mohammed bin Hamad dio la bienvenida a los diplomáticos y les deseó éxito en el desempeño de sus funciones.

Durante los encuentros, ambas partes abordaron diversos asuntos de interés común y exploraron vías para reforzar la cooperación y estrechar las relaciones bilaterales en ámbitos que respondan a los intereses compartidos.

Los embajadores elogiaron el notable desarrollo que viven Fuyaira y Emiratos Árabes Unidos en todos los sectores.

A las reuniones asistió el doctor Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, director de la Oficina del Príncipe Heredero de Fuyaira.