El presidente de EAU y el del Consejo Europeo abordan la cooperación EAU-UE y la situación regional

ABU DABI, 28 oct 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con António Costa, presidente del Consejo Europeo, para analizar la cooperación entre EAU y la Unión Europea y sus Estados miembros, así como las oportunidades de ampliar la coordinación en favor de los intereses compartidos y la prosperidad.

El encuentro se celebró en Qasr Al Shati, en Abu Dabi, durante la visita de trabajo de Costa a Emiratos.

Las conversaciones abordaron la importancia de las negociaciones en curso para un Acuerdo de Asociación Económica Integral entre EAU y la UE y el papel de ese marco para impulsar las relaciones bilaterales y abrir una nueva etapa de cooperación económica que respalde los objetivos de desarrollo comunes.

Ambos también trataron cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo, entre ellas los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y la situación en el Territorio Palestino Ocupado. Subrayaron la necesidad de mantener el alto el fuego en la Franja de Gaza para garantizar un flujo humanitario suficiente, sostenido y adecuado para la población civil.

Las dos partes insistieron en intensificar los esfuerzos internacionales con el fin de promover una vía clara hacia una paz justa, global y duradera basada en la solución de dos Estados, en beneficio de los países y pueblos de la región.

Los líderes reafirmaron, además, la importancia de reforzar la diplomacia y el diálogo como vías para resolver las crisis y salvaguardar la seguridad y la estabilidad.

En la reunión participaron el jeque Sultán bin Hamdan Al Nahyan y el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnun Al Nahyan, asesores del presidente de EAU, junto a varios ministros y altos cargos.