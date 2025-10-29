Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan se reúne con el presidente de AstraZeneca y miembros del consejo

ABU DABI, 29 oct 2025 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, se reunió con Michel Demaré, presidente de AstraZeneca, uno de los líderes mundiales de la industria biofarmacéutica.

En el encuentro, al que asistieron miembros del consejo de administración de la compañía, se abordaron oportunidades para reforzar la alianza estratégica con la empresa y se estudiaron nuevas vías de cooperación en los sectores farmacéutico y biotecnológico.

Ambas partes subrayaron la importancia de impulsar la innovación en el ámbito sanitario mediante la inversión en investigación clínica y biotecnología, y reiteraron su compromiso compartido con el desarrollo de soluciones que impulsen la I+D en las ciencias de la salud y mejoren la calidad de vida a escala local, regional y global.

A la reunión asistieron Mansur Ibrahim Al Mansuri, presidente del Departamento de Salud de Abu Dabi; Ahmed Yasim Al Zaabi, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi; y Saif Said Gobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero.